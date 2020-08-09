Мэрия Рязани сообщила о числе заболевших COVID-19 по районам города

Мэрия Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.

На 15 часов субботы, 8 августа, в Рязанской области зарегистрированы 6 тыс 546 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 353 заболевших.

Самым «заражённым» районом Рязани остаётся Московский. В нём заражены коронавирусом 1095 жителей. В Октябрьском районе заражены 940 человек, в Железнодорожном – 821 человек. Меньше всего заражённых COVID-19 в Сосетском районе – 497.