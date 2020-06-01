Мэрия обновила данные по «заражённым» районам Рязани

Пресс-служба администрации Рязани сообщила новые данные о «заражённых» районах города. Актуальная информация размещена на сайте мэрии.
По состоянию на 11 часов 1 июня в Рязанской области зарегистрированы 3653 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. Среди них – 1913 жителей Рязани.
Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Здесь на этот момент выявлено 674 случая заболевания коронавирусом. Следом идёт Октябрьский район, где заражены 485 человек, затем Железнодорожный с 439 случаями коронавируса. Меньше всего заболевших в Советском районе Рязани, где выявлено 315 случаев заражения.
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