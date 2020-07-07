Каждый третий брак в Рязанской области – повторный

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В преддверии Дня семьи, любви и верности Рязаньстат сообщил статистические данные о числе браков в Рязани и области.

В 2019 году в Рязанской области было зарегистрировано в органах ЗАГС 6617 браков и 4979 разводов. По сравнению с 2018 годом число вновь созданных брачных союзов осталось практически на том же уровне. На 1000 населения приходилось 6,0 брака, что на 0,6% выше показателя предыдущего года (в 2018 году ; 5,9 брака). Три четверти заключенных брачных союзов приходится на городских жителей. Показатели числа браков на 1000 населения в городской и сельской местности составили 6,3 и 4,9 брака соответственно.

Впервые вступили в брак 67,3% мужчин и 63,8% женщин. Каждый третий зарегистрированный брак в 2019 году, как у мужчин, так и у женщин – повторный. Самый популярный возраст вступления в брак у жителей области по-прежнему 20-29 лет. Среди молодоженов доля мужчин такого возраста составила 49,7%, а доля женщин 53,4%. Наибольшее число женихов отмечено в возрасте 24 лет (416 человек), невест — 23 года (474 человека). В возрасте моложе 18 лет зарегистрировали брак 2 мужчин и 34 женщины, что свидетельствует о слабой распространенности сверхранних браков. Наибольшее число брачных союзов традиционно регистрировалось в период с июня по сентябрь (851, 835, 928 и 812 браков соответственно). Наименьшее число браков зарегистрировано в апреле — 240.

В 2019 году в Рязанской области зарегистрировано 9236 новорожденных, из которых 82,2% рождены в законном браке.