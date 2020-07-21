Как восстановить потерянный диплом

РИА «7 новостей» и Прокуратура Рязанской области продолжают отвечать на вопросы читателей в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

В редакцию обратилась девушка с таким вопросом:

– У меня украли сумку с документами, в том числе с дипломом из института. Расскажите, как я могу получить дубликат диплома?

Разбираемся в ситуации вместе с помощником прокурора Советского района г. Рязани Еленой Черкасовой.

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утверждённым Министерством образования РФ, дубликат выдается на основании личного заявления обладателя диплома в месячный срок после подачи указанного заявления в следующих случаях: утрата или порча диплома и (или) приложения к нему либо утраты или порчи дубликата; обнаружение в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате ошибок после получения указанного документа; изменение фамилии и (или) имени, и (или) отчества обладателя диплома.

В случае утраты или порчи только диплома, обладателю диплома выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к нему.

В случае утраты или порчи только приложения к диплому, обладателю диплома выдается дубликат приложения к диплому.

Диплом (дубликат) выдается выпускнику (обладателю диплома) лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником (обладателем диплома), или по заявлению выпускника (обладателя диплома) направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается.