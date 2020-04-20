Понедельник, 20 апреля, 2020
6.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Как работают отделения Почты России в Рязани

7info 2

Три отделения ОКБ в Рязани закрыли на карантин из-за коронавируса

Новости Рязани
В Рязани три отделения ОКБ закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом.  Мужчина поступил в больницу, ему требовалась экстренная...
Узнать больше

Николай Любимов: Люди хотят, чтобы на улице Шевченко был каток

Новости Рязани
17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев. На вопрос о строительстве ледового катка на улице Шевченко в Рязани...
Узнать больше

Житель Рязанской области чуть не зарезал приятеля из-за старых обид

Новости Рязани
В Ряжском районе полицейские предотвратили убийство. В полицию обратился 27-летний житель посёлка Каширин. Он рассказал, что приятель угрожает его зарезать.
Узнать больше
-

Отделения почтовой связи Рязанской области продолжают свою работу. Клиентам предоставляется весь перечень услуг.

При этом введен в работу  ряд мероприятий, которые позволяют снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией при получении населением почтовых услуг.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Почта России сократила число людей, которые могут одновременно находиться внутри помещения.

Для обеспечения безопасности, клиентов просят ожидать на улице и соблюдать дистанцию в очереди не менее 1,5-2 метра.

Количество клиентов, которые одновременно могут находиться в отделении, должно соответствовать числу работающих операторов. Внутри почтового отделения также нанесена разметка, которая позволяет безопасно получить обслуживание.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

Рязанская почта стремится защитить здоровье сотрудников и клиентов компании.. Начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников через онлайн-форму оперативного сбора информации. Сотрудники, которые работают с клиентами, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Почта России в два раза снизила стоимость доставки посылок свыше 2 кг и расширила перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Новости Рязани
Рязанские детские библиотеки предлагают читателям новые удаленные форматы обслуживания. В том числе, на виртуальное общение с читателями перешла детская библиотека-филиал №4 «Росинка»...
Узнать больше

В Рязани сгорел автомобиль

Новости Рязани
В понедельник, 20 апреля, в 15.45 на Южном промузле в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской...
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом говорится в СМС-рассылке...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Трёхлетнему мальчику срочно требуется помощь

Новости мира
Трёхлетнему Роберту Пластовскому необходимы 1 328 167 рублей на лечение. У Роберта Пластовского – злокачественная опухоль головного мозга, анапластическая астроцитома.
Узнать больше

В Рязанской области в тяжёлом состоянии находятся 13 больных коронавирусом

Коронавирус Рязань
По данным на 20 апреля в больницах Рязани находятся 75 человек с диагнозом COVID-19. Двое из них – дети.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Житель Кондопоги два года насиловал трех приемных дочерей

В Рязани сгорел автомобиль