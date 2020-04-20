Как работают отделения Почты России в Рязани

Отделения почтовой связи Рязанской области продолжают свою работу. Клиентам предоставляется весь перечень услуг.
При этом введен в работу ряд мероприятий, которые позволяют снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией при получении населением почтовых услуг.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Почта России сократила число людей, которые могут одновременно находиться внутри помещения.
Для обеспечения безопасности, клиентов просят ожидать на улице и соблюдать дистанцию в очереди не менее 1,5-2 метра.
Количество клиентов, которые одновременно могут находиться в отделении, должно соответствовать числу работающих операторов. Внутри почтового отделения также нанесена разметка, которая позволяет безопасно получить обслуживание.
Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.
Рязанская почта стремится защитить здоровье сотрудников и клиентов компании.. Начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников через онлайн-форму оперативного сбора информации. Сотрудники, которые работают с клиентами, обеспечены средствами индивидуальной защиты.
На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.
Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.
В связи с распространением коронавирусной инфекции Почта России в два раза снизила стоимость доставки посылок свыше 2 кг и расширила перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений.
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