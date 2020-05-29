Из-за коронавируса в Рязани отменили ежегодный фестиваль Малины

Каждое лето в рязанском селе Новосёлки проводится фестиваль Малины. Этот праздник регулярно входит в топ лучших туристических событий России.
Но в этом году праздник не состоится. Об этом организаторы сообщили в официальной группе фестиваля. Отмену праздника они объяснили распространением коронавирусной инфекции.
– Сейчас главное беречь себя и своих родных, наслаждаться летними деньками в компании самых близких людей вместе со свежими ягодами малины или варенья из любимого лакомства! – обратились к своим подписчикам организаторы фестиваля.
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