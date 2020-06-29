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Из-за коронавируса изменился порядок зачисления в детские сады

7info 2
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Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, в Рязани изменился порядок зачисления в детские сады на 2020-2021 учебный год. В настоящее время для зачисления не нужно приходить в детский сад лично. Согласие на зачисление ребенка можно дать в течение 14 дней со дня официального опубликования приказа, позвонив в дошкольное образовательное учреждение по телефону.

Если вы не подтвердите зачисление в указанный срок, место будет предоставлено следующему по очереди ребенку.

Далее в течение 60 дней нужно будет собрать необходимые медицинские документы, ознакомиться с уставными документами дошкольного образовательного учреждения и заключить с детским садом договор.

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