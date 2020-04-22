Из-за дезинфекции в Рязани изменят движение транспорта

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В четверг, 23 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию улиц. В связи с этим перекроют перекрытием движение транспорта по Московскому шоссе (от пересечения с Вокзальной ул. до пересечения с Юбилейной ул.), Юбилейной ул., Крупской ул., ул. 7-й Мервинский пр-д, Мервинской ул.

С 9.00 до 11.30 общественный транспорт будет ходить следующим образом:

Троллейбусы маршрута №1 от конечной остановки «Соборная пл.» следуют до остановки «ул. Вокзальная» по своему маршруту, далее по Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. От остановки «Забайкальская ул.» троллейбусы ходить не будут.

Троллейбусы №№8, 9, 16 при в сторону мкр. Приокский поедут до остановки «ул. Вокзальная» по своим маршрутам, далее по Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. Движение троллейбусов из мкр. Приокский приостанавливается.

Троллейбусы №№10, 17 при движении в сторону мкр. Московский следуют до остановочного пункта «ул. Вокзальная» по своим маршрутам, далее по Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. Движение троллейбусов из мкр. Московский приостанавливается.

Троллейбус №4 ходить не будет.

Автобусы №№4, 7, 15, 18, 21 при движении в сторону Московского района до остановки «ул. Вокзальная» едут по своим маршрутам, далее по Вокзальной ул. до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» на разворот, далее в обратном направлении. Движение автобусов из Московского района приостанавливается.

Автобусы №13 от конечного остановочного пункта «ТЦ Круиз» следуют до остановки «ул. Вокзальная» по своему маршруту далее по Вокзальной ул., ул. Чкалова, ул. Военных Автомобилистов в прямом и обратном направлении.

Маршрутки №№46, 53 на участке пути между остановками «Дом художника» и «3-й квартал» следуют по ул. Каширина, Северной окружной дороге, ул. Бирюзова, Интернациональной ул. в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своим маршрутам.

Маршрутки №75 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Интернациональная, ул. 23» следуют по ул. Каширина, Северной окружной дороге, ул. Бирюзова, Интернациональной ул. в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту.

Маршрутки №66 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Памятник Братства по оружию» следуют по ул. Каширина, Северной окружной дороге, ул. Бирюзова, проезду Шабулина, Октябрьской ул. (из мкр. Недостоево, Приокский следуют до остановки «Завод Красное знамя» на разворот) в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту;

Маршрутки№30 на участке пути между остановками «УРТ» и «Памятник Братства по оружию» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, Северной окружной дороге, ул. Бирюзова, проезду Шабулина, Октябрьской ул. (из мкр. Недостоево, Приокский следуют до остановки «Завод Красное знамя» на разворот) в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту;

Маршрутки№№50, 58 на участке пути между остановками «УРТ» и «Интернациональная, ул. 23» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, Северной окружной дороге, ул. Бирюзова, Интернациональной ул. в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своим маршрутам;

Маршрутки №№47, 68, 71, 88 в направлении мкр. Московский следуют до остановки «ул. Вокзальная» далее по Вокзальной ул. (через остановку «Вокзал Рязань-2»), ул. Чкалова, Первомайскому проспекту, далее в обратном направлении по своим маршрутам.