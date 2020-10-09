Инспектора МРЭО ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки — СМИ

В пятницу, 9 октября, госинспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Илья Капранова задержали при получении взятки, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.
По информации СМИ, мужчина взял определенную сумму за ускорение регистрации транспортных средств. Примечательно, что это не первый случай. Капранов и раньше брал взятки.
«Новая газета» сообщает о том, что инспектор взял немного, однако конкретную сумму не приводит. Материалы уже переданы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела, а мужчину уволили из правоохранительных органов.
По информации СМИ, деньги бывшему начальнику и должен был передать Капранов. Однако тогда инспектора привлекли к делу в качестве свидетеля.