Инспектора МРЭО ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки — СМИ

В пятницу, 9 октября, госинспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Илья Капранова задержали при получении взятки, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, мужчина взял определенную сумму за ускорение регистрации транспортных средств. Примечательно, что это не первый случай. Капранов и раньше брал взятки.

«Новая газета» сообщает о том, что инспектор взял немного, однако конкретную сумму не приводит. Материалы уже переданы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела, а мужчину уволили из правоохранительных органов.

— За Ильей Капрановым уже давно следили оперативники отдела собственной безопасности УМВД по Рязанской области. В поле зрение правоохранительных органов он попал еще в 2012 году, когда задержали начальника регионального ГИБДД за взятку в 500 000 рублей, — говорится в сообщении.

По информации СМИ, деньги бывшему начальнику и должен был передать Капранов. Однако тогда инспектора привлекли к делу в качестве свидетеля.

— Илья Капранов отрицает получение взятки, однако на руках у оперативников есть железобетонные доказательства, — пишет «Новая газета».