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«Индекс спорта» в Рязани: как изменилась цена спортивных товаров за год

7info 2
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Жителям Рязанской области с 1 июня разрешили прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Многие рязанцы, проводя дни в самоизоляции, активно готовились к спортивному сезону: обновляли форму и инвентарь. Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО проанализировало, что пригодится во время уличных занятий, и подсчитало своеобразный «индекс спорта», который позволяет сопоставить цены в этой группе непродовольственных товаров в апреле 2020 года и год назад.

Для расчетов взята семья из четырех человек: родители и двое детей, дошкольного и школьного возраста. Папа решил кататься вечерами на велосипеде, для чего нужно купить сам велосипед. Мама планирует научить младшего ребенка кататься на роликах, а старшему купить новый спортивный костюм, кроссовки и мяч для занятий футболом на уличном стадионе. Себе она также приобретет спортивную форму для выполнения упражнений на свежем воздухе.

Сильнее всего (на 7,1%) по отношению прошлому году повысилась цена велосипеда. Скачок произошел в последние месяцы из-за изменения курса рубля (некоторые комплектующие поставляются из-за рубежа), а также повышенного спроса (рязанцы стали чаще покупать велосипеды, чтобы меньше пользоваться общественным транспортом, где риск заразиться выше). Остальные товары дорожали гораздо медленнее, а ролики и детские кроссовки в этом году покупать даже выгоднее, чем в прошлом.

Таким образом, общий список покупок подорожал за год на 3,8%. Это лишь немного выше уровня инфляции по всей потребительской корзине как в Рязанской области, так и в целом по России. Так, в апреле 2020 года в Рязанской области годовая инфляция составила 3,5%, а в целом по России – 3,1% (в марте – 2,4% и 2,5% соответственно).

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