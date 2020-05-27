Игрок ФК «Рязань» попал в сферу интересов ЦСКА

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Портал «Чемпионат» сообщил об интересе московского ЦСКА к полузащитнику «Рязани» Михаилу Сентюрину.

По данным СМИ, в июне рязанский футболист станет свободным агентом. Ранее он уже ездил на просмотр в «Црвену Звезду», проходила информация о том, что им интересуется португальская «Бенфика». Михаил имеет опыт выступления за сборную России U20.

Сам Сентюрин рассказал, что не знает об интересе к нему со стороны клубов РПЛ. Его делами занимаются люди, которым футболист доверяет. Пока же он осознаёт, что ещё не готов к игре за клуб высшей лиги. Логичным шагом он видит переход в команду ФНЛ. И в любом случае рязанец хочет играть.

Напомним также, что за ЦСКА выступает ещё один уроженец Рязани Константин Кучаев.