Губернатор Николай Любимов открыл скульптуру Рязанского косопуза

В воскресенье, 2 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов открыл в сквере на Новослободской скульптуру Рязанского косопуза. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Новый арт-объект установлен в Новослободском сквере в историческом центре Рязани. Его автор – скульптор Николай Торхов, выпускник Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, член рязанского отделения Союза художников России. В создании образа мастеру помогали историки и этнографы. Памятник был сделан на деньги спонсоров.

Николай Любимов отметил, что новая скульптура связывает современников с историей родного края. Кроме того, такие арт-объекты оживляют городские пространства и делают Рязань более узнаваемой.