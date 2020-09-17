Финансирование ряда нацпроектов сократят почти на 600 млрд

Правительство намерено сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов почти на 600 млрд рублей в следующий два года. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, с документом ознакомились «Известия».

Так, наиболее существенное сокращение финансирования в 2021-2022 гг. ждет нацпроекты «Демография» (с него снимут 158 млрд), «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (144 млрд) и «Жилья и городской среды» (80 млд).

Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, сокращение финансирования позволит найти средства, в частности, на антикризисные меры и борьбу с коронавирусом.

При этом управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов отметил, что уменьшение трат на нацпроекты в ближайшие пару лет несет в себе меньшую угрозу для их эффективности по сравнению с продлением сроков их реализации. Эксперт отметил, что ранее «дедлайн» по ним уже был сдвинут до 2030 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:Снять и поделить: программу нацпроектов планируют урезать на 600 млрд.