Фигуристка Трусова поделилась милыми фото: «Наслаждаюсь летом дома»

Фигуристка Александра Трусова опубликовала в своём инстаграм-аккаунте фотографии с отдыха.
16-летняя спортсменка предстала перед аудиторией в расслабленных позах на летней веранде.
«Наслаждаюсь летом дома. И всем желаю таких тёплых дней и солнечного настроения», — подписала снимки спортсменка.
Александра Трусова — уроженка Рязани. Именно в этом городе она сделала свои первые спортивные шаги, приведшие её на вершины мировых пьедесталов.
На фотографиях невозможно понять, проводит ли Трусова лето в Рязани или в другом городе. Но то, что она пребывает в прекрасном настроении, можно предположить, пролистав галерею и увидев лучистые, озорные глаза спортсменки, которой гордится Россия.
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