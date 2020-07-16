Фигуристка Трусова поделилась милыми фото: «Наслаждаюсь летом дома»

Фигуристка Александра Трусова опубликовала в своём инстаграм-аккаунте фотографии с отдыха.

16-летняя спортсменка предстала перед аудиторией в расслабленных позах на летней веранде.

«Наслаждаюсь летом дома. И всем желаю таких тёплых дней и солнечного настроения», — подписала снимки спортсменка.

Александра Трусова — уроженка Рязани. Именно в этом городе она сделала свои первые спортивные шаги, приведшие её на вершины мировых пьедесталов.

На фотографиях невозможно понять, проводит ли Трусова лето в Рязани или в другом городе. Но то, что она пребывает в прекрасном настроении, можно предположить, пролистав галерею и увидев лучистые, озорные глаза спортсменки, которой гордится Россия.