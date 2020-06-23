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Фигуристка Трусова отмечает день рождения: уроженке Рязани исполнилось 16 лет

7info
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Во вторник, 23 июня, отмечает день рождения фигуристка Александра Трусова. Сегодня уроженке Рязани исполнилось 16 лет.

Несмотря на столь юный возраст, Александра уже успела много добиться. Она – бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при. Мастер спорта России международного класса.

Трусова –  первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Также она первая исполнила два четверных в одной программе: четверной тулуп и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, и также первая в истории исполнила три четверных в одной программе: четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп, четверной тулуп. Первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Обладательница мирового рекорда в произвольной программе.

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Хочу поделиться моим маленьким открытием😎. В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь! Мой преподаватель, Гази, из США. Занимаемся три раза в неделю, говорим о спорте, обсуждаем моих любимых питомцев, грамматику тоже учим😉. Спасибо друзьям, что посоветовали @novakidschool . Это отличный опыт! С нетерпением жду каждую встречу. С удовольствием говорю на языке, который мне не родной! Верьте в себя, и все получится! ✨

A post shared by Sasha Trusova (@avtrusova) on

Известность и победы пришли к Трусовой, когда она занималась под руководством тренера Этери Тутберидзе. Недавно спортсменка перешла в группу Евгения Плющенко. 

Поздравляем Александру с днём рождения и надеемся, что в её спортивной карьере начнётся новый, ещё более успешный этап!

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