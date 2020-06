Фигуристка Трусова отмечает день рождения: уроженке Рязани исполнилось 16 лет

View this post on Instagram

Хочу поделиться моим маленьким открытием😎. В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь! Мой преподаватель, Гази, из США. Занимаемся три раза в неделю, говорим о спорте, обсуждаем моих любимых питомцев, грамматику тоже учим😉. Спасибо друзьям, что посоветовали @novakidschool . Это отличный опыт! С нетерпением жду каждую встречу. С удовольствием говорю на языке, который мне не родной! Верьте в себя, и все получится! ✨