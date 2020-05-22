Фестиваль «Читающая улица Почтовая-2020» состоится в онлайн-формате

Коронавирус внёс коррективы во все возможные планы. Но учреждения культуры не сдаются и активно переходят в интернет. В онлайн-формате пройдёт и ежегодный праздник «Читающая улица Почтовая-2020». Он состоится 27 мая в 11.00 в библиотечной группе ВК «Люблю, потому и читаю!»
Гостей фестиваля ждут веб-квест «Вокруг да около… библиотеки»; презентация программы летнего чтения «Под шелест книжных страниц»; интерактивная викторина на английском, немецком и французском языках; мастер-классы «Библиотекарь: инсталляция в стиле «Арчимбольдо» и «Я — дизайнер».
Состоится и традиционная для фестиваля встреча «Слово рязанским писателям». С юными читателями пообщается поэтесса Дина Бурачевская.
В рамках фестиваля состоится показ фильма к 100-летию Рязанской областной детской библиотеки и фильма «Читающая улица Почтовая».
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