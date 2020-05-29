Елена Сорокина поздравила выпускников с Последним звонком

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила выпускников с окончанием школы.

Дорогие друзья! Сегодня – радостный и одновременно грустный день, сегодня для всех выпускников 2020 года прозвенит последний звонок. Пролетели чередой школьные годы, многое пройдено и прожито: уроки и домашние задания, контрольные и ответы у доски,

первые школьные друзья и симпатии, первый самый мудрый и добрый учитель.

Этот год выдался непростым. Вы много и упорно трудились и заслужили праздник и традиционный Последний звонок с торжественной линейкой. Но, к сожалению, сейчас мы все переживаем сложный период из-за пандемии. Поэтому все праздничные мероприятия вынуждены преобразовать так, чтобы не навредить вам, вашим родным и близким.

Я от всего сердца поздравляю вас, дорогие ребята, с этим чудесным днем! Пусть, несмотря ни на что, он будет радостным и запоминающимся. Я желаю вам идти вперед и достигать поставленных целей, не бояться перемен, найти свое место в жизни и занятие по душе. Крепкого здоровья, сил и всего только самого хорошего! Все обязательно получится!