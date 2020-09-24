В четверг, 24 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина отметила заслуги директора музея Павлова. Глава администрации вручила Наталье Загриной почетный знак 925-летия Рязани. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Этим знаком мы отмечаем самых достойных жителей нашего города. Наталья Александровна именно такая! Она уважаемый высококлассный специалист, талантливый руководитель, увлеченный своим делом. Она заряжает всех и все вокруг своей неиссякаемой энергией и позитивом, — рассказала Елена Сорокина.

Наталья Загрина уже 30 лет является директором музея Павлова. Она заслуженный работник культуры РФ, председатель регионального отделения Ассоциации музеев России.

По словам мэра, директор музея продолжает совершенствоваться в профессии и не останавливается на достигнутом. Именно поэтому она и является примером для коллег.

26 сентября 1849 года, почти 171 год назад, в Рязани родился Иван Петрович Павлов. Знаменитый ученый, первый русский нобелевский лауреат, чьи труды известны всему миру, был нашим земляком.

— В Рязани находится мемориальный музей-усадьба Павлова, который не одно десятилетие бережно хранит историю о жизни великого физиолога, — напоминает Елена Сорокина.