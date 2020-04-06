Елена Сорокина: Ни один ребенок не останется без образовательного процесса

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела очередное совещание по оперативным вопросам. Профильные заместители главы и начальники управлений доложили Елене Сорокиной о работе в режиме повышенной готовности.

В Рязани регулярно проводится уборка и дезинфекция общественного транспорта с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Елена Сорокина поручила управлению транспорта усилить контроль за пассажиропотоком. Автобусы малого класса должны соблюдать вместимость пассажиров по местам для сидения, а автобусы среднего и большого класса работать с загрузкой не более 50%.

Каждый день специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации обрабатывают 10 112 подъездов в 4493 домах. Обработке подлежат полы первых этажей, входные группы, дверные ручки, кабины и кнопки вызова лифтов, перила, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков.

В школах города стартовало дистанционное обучение детей. По поручению главы администрации Елены Сорокиной управление образования и молодежной политики будет проводить ежедневный мониторинг работы педагогов и учащихся в новом режиме.

Ни один ребенок не останется без образовательного процесса, даже если у семьи нет возможности подключиться к Интернету, отметила Елена Сорокина. Школа обеспечит процесс обучения при помощи телефонной связи. Такие дети будут на особом контроле классных руководителей и администрации школы.

По вопросам дистанционного обучения можно обращаться на телефон горячей линии: (4912) 97-19-81.