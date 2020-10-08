Елена Митина осмотрела Центры «Точка роста» в школах Милославского района

В среду, 7 октября, депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина посетила Милославский район.

Вместе с главой районной администрации Михаилом Ромодиным парламентарий осмотрела Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста», расположенные в Чернавской и Милославской школах. Центры были созданы в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В «Точках роста» проходят учебные занятия по технологии, математике, информатике, основам безопасности жизнедеятельности и другим предметам. Помимо обучения по предметам, в центрах реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

– Современное образование неразрывно связано с новейшими технологиями. Образовательный процесс проходит с активным использованием интернет-ресурсов. Уроки информатики, робототехника, получение знаний по оказанию первой медицинской помощи и закрепление пройденного материала на интерактивных манекенах вызывают живой интерес у школьников. Подобные центры – это реальная возможность для учеников сельских школ получать знания, не уступающие по уровню и качеству городским образовательным учреждениям, – отметила Елена Митина.