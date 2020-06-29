Экс-игрок рязанского «Элекса-Фаворита» вошёл в символическую пятёрку чемпионата Беларуси

Исполком ассоциации мини-футбола Беларуси подвёл итоги завершившегося сезона. В том числе, были определены лучшие игроки прошедших турниров.
Напомним, чемпионом страны стал клуб «Витэн». В его составе выступал бывший игрок рязанского МФК «Элекс-Фаворит» Евгений Перемитин. По итогам голосования, его включили в символическую пятёрку.
Публикуем полный список награждённых.
Лучший игрок Беларуси: Олег Горбенко (Столица)
Лучший игрок чемпионата: Артем Рось (Витэн)
Символическая пятерка: Юрий Дегтяренко (ВРЗ) – Артем Рось (Витэн) – Олег Горбенко (Столица) – Сергей Малышко (БЧ) – Евгений Перемитин (Витэн).
Лучший тренер: Алексей Попов (Витэн).
Лучшие судьи: Максим Дейкало (Минск), Игорь Григорьев (Минск).
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