Экс-игрок рязанского «Элекса-Фаворита» вошёл в символическую пятёрку чемпионата Беларуси

-

Исполком ассоциации мини-футбола Беларуси подвёл итоги завершившегося сезона. В том числе, были определены лучшие игроки прошедших турниров.

Напомним, чемпионом страны стал клуб «Витэн». В его составе выступал бывший игрок рязанского МФК «Элекс-Фаворит» Евгений Перемитин. По итогам голосования, его включили в символическую пятёрку.

Публикуем полный список награждённых.

Лучший игрок Беларуси: Олег Горбенко (Столица)

Лучший игрок чемпионата: Артем Рось (Витэн)

Символическая пятерка: Юрий Дегтяренко (ВРЗ) – Артем Рось (Витэн) – Олег Горбенко (Столица) – Сергей Малышко (БЧ) – Евгений Перемитин (Витэн).

Лучший тренер: Алексей Попов (Витэн).

Лучшие судьи: Максим Дейкало (Минск), Игорь Григорьев (Минск).