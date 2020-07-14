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Дворец спорта «Олимпийский» закрыли из-за коронавируса у игрока ХК «Рязань»

7info

В Рязани закрыли на дезинфекцию от коронавируса Дворец спорта «Олимпийский». Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

С 8 июля тренировки на территории спортшколы ДС «Олимпийский» проводил хоккейный клуб «Рязань». В сообщении опергруппы отмечается, что все занятия проводились с соблюдением необходимых санитарно-эпидемических требований. В том числе, игроки сдавали тесты на коронавирус. 

– При проведении дополнительного тестирования команды тест одного из иногородних игроков от 11 июля показал положительный результат на COVID-19, – говорится в сообщении оперативной группы.

После этого «Олимпийский» закрыли на дезинфекцию. Игроки команды, живущие в Рязани, отправлены на самоизоляцию по домам, приезжих хоккеистов поселили в госпиталь-обсервер на базе больницы №10.

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