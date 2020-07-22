День ВДВ в Рязани отметят театрализованным праздником

В 2020 году отмечается не только 925-летие Рязани, но и 90-летие РГВВДКУ им. Маргелова.

В Рязани, по традиции празднование Дня города объединяют с Днём ВДВ. И в этом году, если позволит эпидемиологическая ситуация, в городе состоятся масштабные гуляния. Об этом глава администрации Рязани Елена Сорокина рассказала губернатору Николаю Любимову на совещании, посвящённом празднованию Дня города.

На 2 августа запланирован большой театрализованный праздник.

В 8.00 на территории Рязанского Кремля будет отслужен праздничный молебен.

В 10.00 состоится возложение цветов в сквере имени Маргелова.

В 11.00 на стадионе «Спартак» начнётся традиционный праздник «Рязань – столица ВДВ». Зрители увидят театрализованное представление с участием Евпатия Коловрата и десантников.