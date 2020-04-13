Действие транспортных карт в Рязани приостановлено

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В Рязани приостановлено действие транспортных карт. Как сообщает сайт администрации города, транспортные карты «Школьная» и «Студенческая» до 30 апреля не будут приниматься для оплаты проезда в общественном транспорте.

Школы сегодня перешли на дистанционное обучение. И ограничение действия транспортных карт поможет ограничить передвижения школьников и студентов.

Оплатить проезд можно транспортной картой или гаджетами УмКА «Городская»; банковской картой с возможностью бесконтактного платежа или смартфоном с поддержкой технологии NFC.

С 1 апреля в Рязани проезд по бесконтактной карте Visa любого банка стоит 19 рублей, вместо 23. А по УмКе «Городская» с «Электронным кошельком» проезд в автобусах с дифференцированным тарифом составляет 21 рубль, вместо 23 рублей.

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