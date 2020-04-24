Что посмотреть в пятницу в режиме онлайн

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По пятницам РИА «7 новостей» уже много лет публикует афишу городских мероприятий. Сегодня пойти в выходные некуда. Но мы предлагаем воспользоваться онлайн-продуктами. Ведь многие театры, музеи и артисты продолжают радовать нас своим творчеством.

Спектакли

В 17.00 Архангельский театр драмы представляет спектакль «Принцесса Турандот». Трансляция пройдёт на странице Вконтакте.

В 17.00 пермский Театр-Театр откроет доступ к спектаклю «Анна Каренина» по роману Льва Толстого. Посмотреть можно будет на странице Вконтакте.

В 19.00 ведущие актёры Рязанского театра драмы Юрий Борисов и Арсений Кудря проведут онлайн-читку пьесы «Дудочка» Н. Коляды. Видео доступно на канале театра в инстаграм @teatr_dramy_rzn.

В 19.00 Александринский театр покажет спектакль по пьесе польского драматурга Тадеуша Руджевича «Старая женщина высиживает». Запись будет доступна на YouTube-канале театра.

В 19.00 Малый театр покажет спектакль «Визит старой дамы». Трансляция сохранится в течение 24 часов на YouTube-канале. https://www.maly.ru/

В 19.00 ТЮЗ имени Брянцева представит спектакль «Спички». Прямая трансляция — на портале Культура.рф.

В 19.00 санкт-петербургский МДТ — Театр Европы пригласит на «Чайку» в постановке Льва Додина с Ксенией Раппопорт в роли Нины Заречной.

В 19.00 Ленком представит «Сны господина де Мольера…» по пьесе Булгакова «Кабала святош» с Игорем Миркурбановым, Анной Большовой, Владимиром Юматовым.

В 19.00 Электротеатр «Станиславский» выложит «Синюю птицу. Блаженство» — финальную часть трехдневного спектакля, все записи будут доступны еще сутки.

В 19.00 Театр Маяковского покажет творческую встречу с Анной Ардовой.

Опера и балет

С 2.30 (24 апреля) до 1.30 (25 апреля) будет доступна трансляция «Весёлой вдовы» от Метрополитен-опера.

В 19.00 Новая опера представит запись спектакля «Лоэнгрин» про рыцаря Святого Грааля от 2019 года.

Концерты

В 19.00 на платформе Okko пройдет бесплатный концерт Дианы Арбениной

В 20.00 Международный культурный проект «Русские сезоны» представит трансляцию юбилейного концерта ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Моисеевцам — 80» из Большого театра в 2017 году.