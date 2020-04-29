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Больше приятного на самоизоляции: как абонентам Tele2 получить две пиццы по цене одной

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С начала мая жители Рязани и населенных пунктов, расположенных по направлению к Рыбному и Солотче, могут заказать на дом выпечку итальянской кухни на специальных условиях – при покупке одной пиццы, вторую они получат бесплатно.

Tele2 разрабатывает предложения для приятного домашнего досуга. Так, в сети «Пицца лисица» в Рязани абоненты могут заказать большую пиццу, приготовленную по любимым рецептам, и вторую такую же выбрать в подарок. Для гурманов доступны варианты: «Пепперони», «Ветчина и грибы», «Итальянская», «Мексиканская» и «Болоньезе». При желании курьер передаст заказ бесконтактным способом.

Ирина Тараканова, директор рязанского филиала Tele2:
«Мы хотим напомнить абонентам, насколько важно сейчас соблюдать режим самоизоляции и свести к минимуму количество контактов. Чтобы майские праздники были приятнее, мы совместно с партнером разработали гастрономическое предложение для домоседов. Добавьте к этому возможности нашего мобильного интернета и, «раздав» трафик на ноутбук или телевизор, устройте дома кинотеатр или посмотрите онлайн-концерт всей семьей».

Чтобы получить вторую пиццу в подарок, рязанским абонентам нужно сообщить сотрудникам пиццерии промокод. Его можно получить на странице проекта «Больше» или в личном кабинете «Мой Tele2» на смартфоне. Для этого после авторизации необходимо пройти в раздел «Еда», открыть блок «Пицца лисица» и нажать кнопку «Активировать». На номер телефона придет SMS с кодом.

Бесплатная доставка в «Пицца лисица» доступна по Рязани и населенным пунктам Рыбновского и Солотчинского направлений. Минимальная сумма заказа составляет 650 рублей и может варьироваться в большую сторону в зависимости от зоны доставки. Большая пицца – это вариант диаметром 30 см.

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