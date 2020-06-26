Аркадий Фомин: 1 июля я буду голосовать за поправки в Конституцию

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин выразил свою позицию по поводу голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

– Поправки гарантируют, что государственными приоритетами будут социальное обеспечение и соцзащита, качество и доступность медицинской помощи, здоровый образ жизни, – отметил он. – Поправки провозглашают детей приоритетом государственной политики. 1 июля я буду голосовать за поправки, за поддержку наших детей и людей старшего поколения, за сохранение нашей культуры, истории, наших традиционных ценностей. Россия – сильная страна, в ней живут сильные люди, и у нас великое будущее.

С 25 июня по 1 июля проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. В голосовании могут принять участие все граждане, достигшие 18-ти лет, с собой нужно взять только паспорт. В Рязанской области открылось 1015 избирательных участков.