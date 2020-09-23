Анна Рослякова провела совещание по вопросу противодействия коррупции

В среду, 23 сентября, состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции в Рязанской области. Совещание провела первый зампредседателя правительства региона Анна Рослякова, сообщает пресс-служба правительства.
На заседании присутствовали руководители областных министерств и ведомств, территориальных органов власти, правоохранительных структур.
Присутствующие обсудили мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.
На заседании был затронут вопрос коррупции в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Участники также обсудили расходование бюджетных средств, выделенных на мероприятия к 75-летию Победы.
На встрече были затронуты важные вопросы об обеспечении жильем ветеранов и детей-сирот.
На заседании Рослякова определила ряд задач, направленных на дальнейшую эффективную работу по профилактике коррупционных нарушений в регионе.