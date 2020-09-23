Анна Рослякова провела совещание по вопросу противодействия коррупции

В среду, 23 сентября, состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции в Рязанской области. Совещание провела первый зампредседателя правительства региона Анна Рослякова, сообщает пресс-служба правительства.

На заседании присутствовали руководители областных министерств и ведомств, территориальных органов власти, правоохранительных структур.

Присутствующие обсудили мероприятия, направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.

— В Федеральном Законе № 44-ФЗ одним из основных является принцип обеспечения гласности и прозрачности. В соответствии с этим требованием вся информация о закупках для обеспечения нужд региона публикуется на официальном сайте Единой информационной системы. Кроме того, ведется системная работа по профилактике правонарушений в контрактной системе. В случае их выявления принимаются все необходимые меры, и виновные привлекаются к ответственности, — заявила Рослякова.

На заседании был затронут вопрос коррупции в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Участники также обсудили расходование бюджетных средств, выделенных на мероприятия к 75-летию Победы.

На встрече были затронуты важные вопросы об обеспечении жильем ветеранов и детей-сирот.

— Эти вопросы имеют огромное значение. Какие-либо финансовые нарушения в данной сфере недопустимы. Мы вместе должны выработать такие меры, чтобы исключить позорные факты попыток обогащения за счет бюджетных средств, выделенных для детей-сирот, — сказала зампред правительства.

На заседании Рослякова определила ряд задач, направленных на дальнейшую эффективную работу по профилактике коррупционных нарушений в регионе.