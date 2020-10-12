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Новости РязаниНовости медицины

Андрей Карпунин стал главным врачом Рязанской областной клинической больницы

Елена Лобанова

В понедельник, 12 октября, министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий посетил ОКБ, где представил нового руководителя медучреждения, сообщает пресс-служба ведомства. 

— Желаю плодотворной работы новому главврачу, а Дмитрию Хубезову успехов в новой законотворческой деятельности, — сказал Андрей Прилуцкий.  

Теперь главным врачом ОКБ стал Андрей Карпунин. Врач-анестезиолог-реаниматолог до этого заведовал реанимацией травмоцентра. 42-летний доктор учился в РязГМУ по специальности «Лечебное дело». После окончания университета в 2000 году начал работать неврологом в ОКБ, а в 2017 году возглавил травмоцентр 1-го уровня и Территориальный центр медицины катастроф.

Напомним, Дмитрий Хубезов покинул пост главврача из-за места в облдуме.

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