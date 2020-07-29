Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.

– Алексей, вы родились в Иркутске. А в Рязани уже бывали до своего назначения?

– В первый раз я оказался в Рязани месяц назад. В течение квартала готовился к переезду, изучал экономику региона, особенности ведения бизнеса, заочно знакомился с коллективом. И я был приятно удивлён. Цифры – это одно, а люди, которые меня встретили – совершенно иное. У меня сложилось очень приятное впечатление о Рязани, как о живом, развивающемся городе. Первое, на что я обратил внимание, – позитивный настрой жителей и большое количество строящихся зданий и сооружений.

– У вас уже появились любимые места в нашем городе?

– По выходным я гуляю пешком, изучаю достопримечательности города, очень понравилась архитектура театров, Рязанский Кремль, цирк, большое количество парков.

– Чем ещё любите заниматься в свободное время?

– Я люблю спорт. Занимаюсь волейболом, плаванием, хожу в тренажёрный зал. И, конечно, люблю проводить время с семьёй. Скоро жена и дети переедут в Рязань, и мы вместе начнём знакомиться с городом и его окрестностями.

– Судя по всему, вы привыкли вести активный образ жизни. Как же вы пережили режим самоизоляции?

– Пережил, активно работая. Банк «Открытие» ни на минуту не прекращал свою работу в этот сложный период. Мы продолжали обслуживать клиентов, приняв все необходимые меры для обеспечения их безопасности и безопасности коллектива Банка. В настоящий момент мы продолжаем соблюдать меры, предписанные правительством Рязанской области и внутренними нормативами банка «Открытие». Сохранение здоровья наших клиентов и сотрудников — наша главная задача.

– Давайте поговорим об итогах работы банка «Открытие» в первом полугодии.

– Начну с итогов работы банка в целом. За последние два с половиной года проведена большая работа по объединению разных финансовых институтов, ранее входящих в группу Открытие, выстроены процессы, настроена единая технологическая платформа.Банк Открытие развивается и в IT-сфере. Уже более 90% услуг банка доступны клиентам в режиме онлайн, при этом мы сохранили человеческое лицо и не превратились в ботов.

Сегодня банк «Открытие» универсальный системообразующий банк, входящий в топ 6 банков по размеру активов. Мы обслуживаем более 3 млн. клиентов физических лиц и 430 тыс. предприятий и предпринимателей, представлены 600 офисами практически во всех уголках Российской Федерации. Банк «Открытие» имеет высокий запас прочности, показатель H1.0 по состоянию на 01.07.2020 составил 14,4%, что практически на 3 п. п. выше нормативного значения, установленного регулятором. Банк высоко оценен международными рейтинговыми агентствами — Moody’s — Ba2 и Standard&poor’s — BB+. Так же надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств Акра и Эксперт на уровне АА-.

В 2020 году банк «Открытие» продолжает развитие сети — открываются новые современные офисы, удобные для клиентов, реконструируются и ремонтируются действующие помещения банка. В мае новый офис банка «Открытие» появился в Рязани по адресу улица Вознесенская, дом 66. Это очень удобный и комфортный офис с зелёными зонами, детским уголком, отдельными переговорными комнатами и кассовым узлом для обслуживания премиальных клиентов.

– А что интересного произошло в банке «Открытие» в Рязанской области за эти полгода?

– В Рязанской области по всем основным направлениям мы показали существенный рост. По ипотеке – локомотивному розничному продукту, мы выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост по кредитным картам составил +97%. Увеличили выдачи кредитов наличными — прирост к аналогичному периоду прошлого года +20%. Активно развиваем сотрудничество с малым и средним бизнесом, рост выдач кредитов предпринимателям составил + 59%, объем депозитов юр. лиц увеличился 4 раза.

Мы существенно увеличили продажи инвестиционных и страховых продуктов. Это тоже тенденция, связанная с текущим временем. Снижение ключевой ставки Банком России – это очень благоприятное действие для экономики, которое делает средства более доступными и для бизнеса, и для населения. Но есть и обратная сторона медали – размещение накоплений граждан в классические инструменты, такие как депозиты, становится менее доходным. Сегодня население и бизнес рассматривают новые возможности для размещения, и здесь крайне важно выбрать правильного партнёра – надёжного и компетентного, ведь многообразие страховых и инвестиционных инструментов очень обширно, а грамотный специалист всегда поможет выбрать наиболее сбалансированную, безопасную и доходную стратегию, позволяющую получить надежность депозита при более высокой доходности от вложений.

Банк активно развивает сотрудничество с Правительством Рязанской области и администрацией Рязани. Мы являемся кредитором бюджета города, участвуем в процессе размещения временно свободных средств бюджета региона в депозитах. Но мы не хотим останавливаться на достигнутом, ведём переговоры и рассчитываем участвовать в проектах, связанных с развитием Рязанской области.

– Какие новые продукты и предложения разработал банк «Открытие» за эти шесть месяцев?

– Линейка продуктов совершенствуется постоянно, но в первом полугодии фокус внимания клиентов сместился на определённые продукты и услуги. Принятые Правительством РФ меры по увеличению доступности ипотечных кредитов, привели к существенному росту ипотечных сделок, в день только в одном офисе ОО «Рязанский» мы регистрируем от 10 до 20 ипотечных договоров. Ставка 5,99%, предлагаемая Банком Открытие, является отличным стимулом для покупки новой квартиры жителями нашего города. Удобство оформления, квалифицированные консультанты, минимум документов и удобный Интернет-Банк, являются весомыми преимуществами при выборе в качестве кредитора именно банк «Открытие».

Рязанская область является одним из лидеров по объему ввода строящегося жилья в эксплуатацию. Рязанцы охотно приобретают новое жильё и обращаются в банк «Открытие» за ипотечным кредитом со сниженной ставкой. Как уже ранее мы обсуждали, граждане ищут более выгодные источники для вложения накоплений. Банк постоянно развивает линейку инвестиционных и страховых продуктов со 100% гарантией возврата вложенных средств и стабильной доходностью на уровне выше ставок по депозитам.

Со стороны предпринимателей стали более востребованы продукты по государственным программам поддержки. Хочу отметить что банк «Открытие» еще до утверждения постановления Правительства РФ разработал и запустил собственную программу помощи предпринимателям, в рамках которой было реализовано более 2700 сделок.

Активно развиваются онлайн сервисы для бизнеса, например, дистанционное открытие счета без визита в Банк. Так, предпринимателю для открытия расчётного счёта раньше нужно было идти в банк, заполнять документы, подписывать заявления. Мы внедрили новую услугу – открытие счёта посредством видео звонка.

– Насколько это безопасно?

– Это абсолютно безопасно. Защита персональных данных – наша первоочередная задача. И никакие ноу-хау в случае даже теоретической возможной потери этих данных не будут внедряться, пока все риски не будут устранены.

– Какие планы строит банк «Открытие» на второе полугодие 2020 года?

– Для нас важно сохранить темпы своего развития. Оставаться такими же актуальными и полезными для наших клиентов. Мы хотим усилиться по всем направлениям банковского бизнеса – это и расширение ипотечного модуля, и развитие зарплатных проектов. Кстати, в дополнение к удобной и технологичной системе зачисления платежей по заработной плате, мы постоянно увеличиваем наполнение самих карт для сотрудников предприятий: это и кэш-бэк 11% по выбранным категориям, это и льготное кредитование сотрудников, это и повышенная ставка на накопления.

Важным вектором развития является кредитование малого и среднего бизнеса. Мы планируем существенно расширить клиентскую базу за счет компаний Рязани и Рязанской области. Стратегическим направлением является взаимодействие с Правительством региона и руководством муниципальных образований.