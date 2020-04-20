Понедельник, 20 апреля, 2020
6.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Начальник Академии ФСИН Рязани Александр Крымов теперь возглавил Университет ФСИН в Санкт-Петербурге

7info 2

Коронавирус выявлен ещё у 38 рязанцев

Коронавирус
По данным на 16 апреля в Рязанской области выявлены еще 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Узнать больше

Среди заболевших коронавирусом в Рязанской области – 12 детей

Коронавирус
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев.По состоянию на 15 апреля в Рязани и области выявлены...
Узнать больше

В России ввели уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

Коронавирус
С 1 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон №100-ФЗ о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об...
Узнать больше
-

Начальник Академии ФСИН Рязани Александр Крымов назначен временно исполняющим обязанности ректора Университета Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС.

Александр Крымов – генерал-майор внутренней службы, доктор юридических наук, профессор.

Университет ФСИН в зарегистрировали в городе Пушкине в Санкт-Петербурге. В феврале на официальном портале правовой информации появилось распоряжение правительства о создании университета на базе института повышения квалификации сотрудников ФСИН в Пушкине. Вуз должен был пройти госрегистрацию до 1 мая.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Новости Рязани
Рязанские детские библиотеки предлагают читателям новые удаленные форматы обслуживания. В том числе, на виртуальное общение с читателями перешла детская библиотека-филиал №4 «Росинка»...
Узнать больше

В Рязани сгорел автомобиль

Новости Рязани
В понедельник, 20 апреля, в 15.45 на Южном промузле в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской...
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом говорится в СМС-рассылке...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Трёхлетнему мальчику срочно требуется помощь

Новости мира
Трёхлетнему Роберту Пластовскому необходимы 1 328 167 рублей на лечение. У Роберта Пластовского – злокачественная опухоль головного мозга, анапластическая астроцитома.
Узнать больше

В Рязанской области в тяжёлом состоянии находятся 13 больных коронавирусом

Коронавирус Рязань
По данным на 20 апреля в больницах Рязани находятся 75 человек с диагнозом COVID-19. Двое из них – дети.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Житель Кондопоги два года насиловал трех приемных дочерей

В Рязани сгорел автомобиль