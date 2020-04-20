Начальник Академии ФСИН Рязани Александр Крымов теперь возглавил Университет ФСИН в Санкт-Петербурге

Начальник Академии ФСИН Рязани Александр Крымов назначен временно исполняющим обязанности ректора Университета Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС.
Александр Крымов – генерал-майор внутренней службы, доктор юридических наук, профессор.
Университет ФСИН в зарегистрировали в городе Пушкине в Санкт-Петербурге. В феврале на официальном портале правовой информации появилось распоряжение правительства о создании университета на базе института повышения квалификации сотрудников ФСИН в Пушкине. Вуз должен был пройти госрегистрацию до 1 мая.
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