Актуальные данные о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в регионе.

На 08.30 четверга, 6 августа, в Рязани и области зарегистрировано 6 тыс 437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент опергруппе известно о 17 тыс 740 гражданах, подозрительных на COVID-19. Наблюдение медиков уже прошли и признаны здоровыми 15 тыс 856 человек. Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 1 тыс 884 человек.