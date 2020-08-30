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Новости РязаниОбщество

Актуальная информация о коронавирусе в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в регионе.

На 08.30 воскресенья, 30 августа, в Рязани и области зарегистрировано 7105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент с начала пандемии опергруппе известно о 20 тыс 160 гражданах, подозрительных на заболевание. Эти люди либо вернулись из-за границы, либо контактировали с заражёнными и подозрительными на заболевание. 

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Под наблюдением врачей сейчас 1810 человек. Остальные его уже прошли, они здоровы.

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