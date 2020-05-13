Администрация Рязани прокомментировала информацию о строительстве здания в центре города

Администрация Рязани дала пояснения по поводу возможного строительства пятиэтажного здания на улице Введенской рядом с площадью Мичурина.
Напомним, ранее в СМИ, в том числе и на сайте РИА «7 новостей», появились сообщения, что выдано разрешение на строительство. В администрации отметили, что это не так. На данный момент подписано постановление об утверждении проекта планировки территории. Это не разрешение на строительство.
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