Администрация Рязани прокомментировала информацию о строительстве здания в центре города

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Администрация Рязани дала пояснения по поводу возможного строительства пятиэтажного здания на улице Введенской рядом с площадью Мичурина. 

Напомним, ранее в СМИ, в том числе и на сайте РИА «7 новостей»,  появились сообщения, что выдано разрешение на строительство. В администрации отметили, что это не так. На данный момент подписано постановление об утверждении проекта планировки территории. Это не разрешение на строительство. 

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