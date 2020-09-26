Администрация Рязани намерена расторгнуть договор с Ново-Рязанской ТЭЦ

Администрация Рязани считает ранее заключенные договоры с Ново-Рязанской ТЭЦ не отвечающими интересам города. Об этом заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров заявил в пятницу, 25 сентября, на заседании рабочей группы по повышению надежности и эффективности работы теплоснабжающего комплекса.

Анализ экономической обоснованности действующих договоров с ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» показал, что чистая прибыль НР ТЭЦ в десятки раз превышает размер арендной платы. Бурмистров подчеркнул, что такие условия для города являются непросто невыгодными, но даже кабальными.

Так, например, в 2016 году выручка ТЭЦ составила 5,7 млрд. рублей, чистая прибыль – 522 млн. Арендные же платежи за это время в бюджет города не поступили совсем по причине зачета производственных затрат по реконструкции и модернизации арендуемого оборудования.

Однако и тарифы на теплоноситель для потребителей за последние 5 лет выросли, в том числе из-за работ по модернизации и строительству новых мощностей, сообщает сайт администрации города.

В 2015 году была выведена из эксплуатации и приватизирована муниципальная турбина с генератором №4 ТВС-30. На её месте Ново-Рязанская ТЭЦ за счёт повышения тарифов построила генерирующую мощность.

По словам Бурмистрова, это нарушает действующее законодательство, поэтому администрация города передаёт материалы в УФСБ России по Рязанской области, в Прокуратуру Рязанской области, в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области.

Участники заседания решили утвердить план мероприятий по расторжению соглашений о долевой собственности и расторжению арендных правоотношений.