Администрация помогает восстановить дома, пострадавшие от пожара в Семчине

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Во вторник, 30 июня, заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров провел выездное совещание в поселке Семчино. Он встретился с жителями домов, пострадавших при пожаре. В настоящее время дома ремонтируют с привлечением муниципальных предприятий и спонсорской помощи.

В одном из пострадавших домов ремонтируют крышу. Собственникам второго дома помогают отремонтировать жильё, в которое они переехали после пожара.

Бурмистров также поручил провести частичное грейдирование улиц Советская и Школьная и засыпать ямы гранулятом.

Сергею Ларину вручили Благодарственное письмо администрации Рязани за помощь в эвакуации людей и тушении пожара.

Кроме того, пострадавшим в результате пожара оформили материальную и вещевую помощь, каждой семье был предоставлен набор продуктов питания на месяц.