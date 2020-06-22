16 рязанцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

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К аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) подключены 16 рязанцев с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Всего по состоянию на 18.30 21 июня в больницах Рязани находились 429 пациентов с COVID-19, в том числе 8 детей.

В тяжёлом состоянии находятся 42 пациента, 16 из них подключены к ИВЛ. Состояние 64 человек медики оценивают как удовлетворительное, 323 пациентов — средней степени тяжести.

Остальные заражённые коронавирусом рязанцы лечатся дома, госпитализация им не требуется.