Рязань готовится к новому отопительному сезону

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Депутаты Рязанской гордумы обсудили подготовку города к отопительному сезону. Вопрос рассмотрели на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Как сообщил депутатам и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Кожин, на данный момент опрессовали 141 объект социальной сферы из 220, около 50% жилых домов.

В этом году запланировали капитальный ремонт тепловых сетей на 9 участках общей протяженностью больше 6 тысяч метров. Работы уже начались на двух участках по улице Татарской, на улице Новослободской, в Северном переулке и на эстакаде в районе Куйбышевского шоссе.

Депутаты вернутся к рассмотрению вопроса на следующем заседании комитета в сентябре.