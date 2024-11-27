Рустам Халиков: что известно о новом зампреде правительства Рязанской области

Во вторник, 26 ноября, губернатор Рязанской области Павел Малков официально представил нового зампреда правительства региона Рустама Халикова.

Губернатор пожелал Рустаму Халикову успехов. Новый зампред правительства будет курировать Скопин и Скопинский район, в которых также предстоит выстроить работу во многих сферах.

Подробная биография чиновника опубликована на официальном сайте правительства.

Родился 22 июля 1996 года в г. Саратов.

В 2019 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

В 2024 году окончил Национальный исследовательский университет «МЭИ» по специальности «Электроэнергетика и электротехника».

В 2019–2022 гг. работал в Департаменте протокольного обеспечения Правительства Российской Федерации на различных должностях.

С 2022–2024 гг. — заместитель начальника Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления, начальник Управления технико-экономического регулирования отрасли, начальник Управления газификации и учета потребления ресурсов Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В 2022 году работал в подразделении тылового обеспечения в зоне СВО.

18 ноября 2024 г. назначен на должность заместителя Председателя Правительства Рязанской области.

Награжден Благодарностью Мэра Москвы, Почетной грамотой Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ведомственной наградой Министерства обороны Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына.

Курирует деятельность:

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области;

государственной жилищной инспекции Рязанской области.

Ведет вопросы:

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области;

осуществления на территории Рязанской области регионального государственного жилищного надзора;

иные вопросы, относящиеся к полномочиям курируемых исполнительных органов Рязанской области.