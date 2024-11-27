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Рустам Халиков: что известно о новом зампреде правительства Рязанской области

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Алексей Самохин

Во вторник, 26 ноября, губернатор Рязанской области Павел Малков официально представил нового зампреда правительства региона Рустама Халикова.

Губернатор пожелал Рустаму Халикову успехов. Новый зампред правительства будет курировать Скопин и Скопинский район, в которых также предстоит выстроить работу во многих сферах.

Подробная биография чиновника опубликована на официальном сайте правительства.

Родился 22 июля 1996 года в г. Саратов.

В 2019 году окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

В 2024 году окончил Национальный исследовательский университет «МЭИ» по специальности «Электроэнергетика и электротехника».

В 2019–2022 гг. работал в Департаменте протокольного обеспечения Правительства Российской Федерации на различных должностях.

С 2022–2024 гг. — заместитель начальника Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления, начальник Управления технико-экономического регулирования отрасли, начальник Управления газификации и учета потребления ресурсов Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В 2022 году работал в подразделении тылового обеспечения в зоне СВО.

18 ноября 2024 г. назначен на должность заместителя Председателя Правительства Рязанской области.

Награжден Благодарностью Мэра Москвы, Почетной грамотой Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ведомственной наградой Министерства обороны Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына.

Курирует деятельность:

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области;

государственной жилищной инспекции Рязанской области.

Ведет вопросы:

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области;

осуществления на территории Рязанской области регионального государственного жилищного надзора;

иные вопросы, относящиеся к полномочиям курируемых исполнительных органов Рязанской области.

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