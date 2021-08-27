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Пятница, 27 августа, 2021
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Русское радио в Рязани разыграло велосипед 

Кристина Белова
Русское радио в Рязани разыграло велосипед 

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В среду, 25 августа, в Рязани прошел конкурс от Русского радио. Главным призом был скоростной велосипед от магазина STELS. 

В ресторане «Арт Контраст» Русское радио провело викторину для своих слушателей. Участников выбрали благодаря звонкам в прямом эфире и ответам под постом в группе радио ВКонтакте. 

Хозяин велосипеда определялся соревнованием в три этапа. Первый тур предполагал знание песен, которые часто можно услышать по радио. На втором этапе спрашивали о песнях и цветах, которые упоминались в них. 

Третий тур был неожиданностью для всех. Он давал возможность проверить свои знания правил дорожного движения для велосипедистов. 

Нешуточный спор разгорелся на вопросе о правильном обозначении поворота у велосипедистов. Победителем стал рязанец, который пообещал передать свой выигрыш дочке. Она пришла вместе с папой и поддерживала его из зала.

Другие конкурсанты также получили призы от спонсоров — спеццентра «4 на 4», сети ресторанов быстрого питания «Сковорода», эко-парка «Поляны», магазина «Добрый жар».

Веселая атмосфера, активный ведущий Юрий Баранов и вкусная еда, предоставленная рестораном, не давали скучать и группам поддержки. Зрители вместе с конкурсантами вспоминали песни. Все собравшиеся пообещали и дальше участвовать в таких мероприятиях.

— Я впервые участвую в подобной викторине. Не ожидала, что будет такая теплая и дружеская атмосфера. Теперь я буду активнее участвовать в конкурсах от Русского Радио,— поделилась впечатлениями конкурсант Вера.

  • Русское радио в Рязани разыграло велосипед 
  • Русское радио в Рязани разыграло велосипед 
  • Русское радио в Рязани разыграло велосипед 
  • Русское радио в Рязани разыграло велосипед 
  • Русское радио в Рязани разыграло велосипед 
  • Русское радио в Рязани разыграло велосипед 
  • Русское радио в Рязани разыграло велосипед 

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