Русских туристов удивили перемены в Абхазии

В дзен-канале «Okay Travel» появились отзывы о позитивных изменениях в Абхазии. Туристы, недавно вернувшиеся из поездки, делятся впечатлениями о том, как ситуация в регионе начала меняться в лучшую сторону.

«Мы недавно вернулись из Абхазии и были приятно удивлены произошедшими изменениями. Еще два года назад мы с семьей отмечали контраст между красивой природой и разрухой вокруг. Сейчас же можно увидеть значительный прогресс», — пишут они.

Первое, на что обратили внимание туристы, — улучшение дорог. Появилась свежая разметка, а животных на дорогах стало заметно меньше. «В прошлый раз мы постоянно объезжали коров и лошадей, но теперь их как будто стало меньше», — отмечают путешественники.

Также улучшился уровень сервиса. «В Новом Афоне мы были удивлены, увидев кофейню, где предлагали альтернативное молоко, а новые ресторанчики стали чище и уютнее», — делятся они.

Кроме того, по словам туристов, в Абхазии идет масштабное строительство. «Новые отели появляются очень быстро. Если так продолжится, у нас может появиться своя „мини-Турция“ под боком», — добавляют они.

Несмотря на то, что до уровня турецких курортов еще далеко, туристы уверены: у Абхазии огромный потенциал. «Представьте современные отели среди красивых пейзажей, чистые пляжи, вкусную местную кухню и при этом отсутствие языковых барьеров. Это очень заманчиво», — подытоживают они.