«Русская опера» в Рязани — об идее, сюрпризах и главных событиях масштабного фестиваля

С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится Международный оперный фестиваль «Русская опера», посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. В нем примут участие коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», почетные гости из соседних стран и, конечно, певцы и музыканты из самой Рязани.

В гости к 7info пришли организаторы фестиваля — дирижер Камерного оркестра Рязанской области Сергей Проскурин и референт губернатора Рязанской области по культуре Владимир Лютиков.

Добрый день, уважаемые гости! Расскажите, кому принадлежит идея проведения такого масштабного оперного фестиваля именно на Рязанской земле?

Владимир Лютиков: Идея масштабного фестиваля, посвящённого оперному искусству, родилась в 2018 году. Хотелось посвятить его памяти выдающегося тенора, уроженца Путятинского района Рязанской области Никандра Семёновича Ханаева. Мировые события не позволили осуществить данный замысел, но осенью прошлого года на национальной премии «Онегин» я познакомился с продюсером Игорем Тарасовым. Он приехал в Рязань, пообщался с вице-губернатором Артёмом Брановым, и было принято решение о проведении масштабного оперного фестиваля «Русская опера».

Как проходит подготовка к фестивалю?

Сергей Проскурин: Задача перед нами стоит непростая. В тех городах, где нет оперных театров, такие события вызывают огромный интерес. Для зрителей открывается уникальная возможность. Опера, услышанная в живом исполнении, является волнующим опытом. В фестивале будут принимать участие музыканты из разных городов, они выступят на одной сцене с рязанскими артистами. Для нас это большая ответственность. Интерес к фестивалю огромный. Мне поступает огромное количество звонков. Фестиваль будет проходить в непростое время – время «войны культур». У нас есть, что сказать миру и что показать рязанскому зрителю. К нам приедут столичные театры, камерный оркестр Рязанской области покажет новую программу. Сейчас мы занимаемся нотным материалом. Готовим оркестровки, репетируем.

Как вы думаете, почему рязанский зритель любит оперу?

Владимир Лютиков: На рязанской земле глубокие культурные корни. Это родина величайших композиторов Александрова, Новикова и Агапкина, оперных певцов Никандра Ханаева, Анатолия Орфёнова, Николая Озерова и братьев Пироговых. Безусловно, такая плеяда выдающихся имён позволяет нам верить, что мы успешно проведём в Рязани фестиваль, отличительной особенностью которого станет опера в постановке. Рязанский музыкальный театр покажет оперу «Алеко», театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко представит легендарную «Хованщину».

2023 год объявлен годом празднования 150-летия композитора Сергея Рахманинова. В программе фестиваля много мероприятий, на которых прозвучит музыка русского гения. Расскажите о них поподробнее.

Сергей Проскурин: Помимо заявленных в программе мероприятий, зрителей ждёт сюрприз от рязанского камерного оркестра, который исполнит романсы Рахманинова. В настоящее время я занимаюсь организацией нот и оркестровками, которые придают необыкновенные краски фортепианной музыке. Соприкоснувшись с этим материалом, я открыл для себя совершенно удивительную русскую музыку – с колоссальными переживаниями и удивительно тонким пониманием русской души, с неустойчивостью характера, эмоциями. Мы очень ждём публику, которая услышит музыку, изначально написанную для фортепиано и голоса в аккомпанементе камерного оркестра и голоса. Мне кажется, что произведения приобрели очень интересные смыслы.

В программе заявлена «Хованщина» Мусорского. Спектакль – легенда, лауреат премии «Золотая маска». Почему именно эта опера прозвучит в живых декорациях Рязанского кремля?

Владимир Лютиков: В Рязань приехал главный режиссёр оперной труппы Московского академического театра Станиславского и Немировича – Данченко Александр Титель. Увидев Рязанский Кремль, он пришёл в восторг и сказал, что в такие декорации как будто специально созданы для «Хованщины».

7info публикует программу предстоящего фестиваля

27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ «НАЧАЛО»

16.00 – Рязанский кремль. Палаты Олега

Лекция «Поговорим о русской опере»

Беседа об операх С.В. Рахманинова, показ кинофильмов

19.00 – Рязанский кремль. Открытая сцена.

Концерт-открытие

Исполнители: Рязанский камерный оркестр. Дирижер Сергей Проскурин. Солисты Большого театра России, театра «Новая опера» и театра «Геликон-опера»

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ «АЛЕКО»

14.00 – Рязанский кремль. Палаты Олега

Лекция «Пушкин и опера. «Цыгане» и «Алеко»

16.00 – Рязанский кремль. Палаты Олега

Чтение поэмы «Цыгане»

17.00 – Рязанский кремль

Костюмированное шоу «Цыганские напевы»

Исполнители: фольклорный ансамбль «Табор возвращается»

19.00 – Рязанский кремль. Открытая сцена

С.В. Рахманинов. Опера «Алеко»

Исполнители: Сводный оркестр, хор и балет Рязанского музыкального театра, солисты Большого театра России и театра «Геликон-опера»

29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ «КАМЕРНАЯ И ДУХОВНАЯ МУЗЫКА»

15.00 – Библиотека им. М. Горького

Камерный концерт вокальной музыки

Исполнители: Солисты оперных театров Москвы

17.00 – Христорождественский собор

С.В. Рахманинов. «Всенощная»

Исполнители: Государственный академический хор Московской области им. А.Д. Кожевникова

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ «ХОВАНЩИНА»

08.00 – Рязанский кремль. Христорождественский собор

С.В. Рахманинов. «Литургия»

Исполнители: Государственный академический хор Московской области им. А.Д. Кожевникова

15.00 – Рязанский кремль. Палаты Олега

Беседа на тему «Хованщина. Взгляд в прошлое». Показ отрывков из фильма «Хованщина»

16.00 – Рязанский кремль.

«Стрельцы & Петровцы»

Участники: Военно-исторические клубы Москвы и Тулы

19.00 – Рязанский кремль. Открытая сцена

М.П. Мусоргский. «Хованщина»

Спектакль Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Н.И. Немировича-Данченко. Режиссер-постановщик Александр Титель, дирижер Тимур Зангиев.

Возрастное ограничение 6+