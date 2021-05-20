Руководителя Рязанского областного фонда соцподдержки населения взяли под стражу

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Президента Рязанского областного фонда соцподдержки Сергея Антонова заключили под стражу на 1 месяц и 26 дней, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Заседание прошло 19 мая. По мнению органов предварительного следствия, руководитель фонда осенью 2019 года оказал влияние на членов совета фонда. В результате этого одобрено заключение договора на поставку оборудования для котельной «Соснового бора» на сумму более 22 млн руб. Отмечается, что 100% доля в его уставном капитале принадлежит фонду.

По предварительной договоренности поставщик согласился вернуть руководству фонда часть денежных средств от общей суммы контракта в размере 3,4 млн руб после заключения договора в качестве вознаграждения. Сумма была обналичена через сторонню организацию и передана через посредника в качестве коммерческого подкупа.

Сейчас руководителю фонда грозит лишение свободы на срок до 12 лет. До задержания он находился в розыске.

Постановление суда не вступило в законную силу.