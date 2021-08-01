Руководителя предприятия в Шацком районе подозревают в уклонении от уплаты налогов

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия в Шацком районе. Мужчину подозревают в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ.

Следователи предполагают, что с июня 2020 по май 2021 года руководитель рассчитывался с кредиторами через кассу, не используя счёт организации. Подозреваемый знал о взыскании налоговой недоимки. Ущерб казне оценили в 3,5 миллиона рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы УЭБиПК УМВД России Рязанской области. Расследование продолжается.