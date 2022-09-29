Руководителя рязанского предприятия подозревают в неуплате налогов более чем на 50 млн рублей

Следователи СУ СКР по Рязанской области возбудили в отношении фактического руководителя предприятия в регионе уголовное дело о налоговом преступлении. Подробности сообщили в следственном управлении СКР по Рязанской области.

По информации следователей, с января 2018 года по декабрь 2019 года подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у 46 коммерческих организаций. В действительности услуги не оказывались, а товары не поставлялись. Злоумышленник представил налоговые декларации по НДС за этот период с заведомо ложными сведениями в налоговый орган.

Таким образом предприятие не уплатило НДС более чем на 50 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов выездной налоговой проверки предприятия.

Сейчас идёт сбор доказательств. При расследовании дела следствие примет исчерпывающие меры к возмещению причинённого ущерба бюджету России. Расследование уголовного дела продолжается.