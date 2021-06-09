Руководитель рязанской компании «Р-КОНСАЛТИНГ» рассказал об опыте участия в партнёрской программе СберБанка

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Рязанское отделение СберБанка продолжает развивать партнёрское направление. На сегодняшний день более ста рязанских предпринимателей стали партнёрами крупнейшего банка и расширили перечень предоставляемых услуг до возможности оказывать услуги банковские под брендом «Сбер».

Один из ведущих партнёров Рязанского отделения СберБанка – компания «Р-КОНСАЛТИНГ», она представляет сферу бухгалтерских услуг. С директором организации Юрием Петрушенко 7info познакомил Алексей Беляков, руководитель партнёрского направления Рязанского отделения «СберБанка».

Компания «Р-КОНСАЛТИНГ» на рынке бухгалтерских услуг более 10 лет. Уже 5 лет мы являемся партнёрами СберБанка. Это сотрудничество позволило существенно расширить линейку предоставляемых нами услуг, – отметил Юрий Петрушенко.

Обратиться к партнёру СберБанка компании «Р-КОНСАЛТИНГ» могут те предприниматели, чей бизнес находится на старте. Опытные специалисты помогут с государственной регистрацией, подберут систему налогообложения. Удастся также решить вопросы с открытием онлайн-кассы, эквайрингом м получением патента.

Действующему бизнесу мы поможем с кредитованием, лизингом, банковскими гарантиями, а также с участием в госзакупках, – добавил Юрий Петрушевский. – Но главное то, что «Р-КОНСАЛТИНГ» предоставляет полный комплекс необходимых бизнесу услуг.

А мы напоминаем, что любое юридическое лицо может стать партнером Сбербанка. Партнёр получает вознаграждение за направление клиентов, принявших решение обслуживать свой бизнес в СберБанке.