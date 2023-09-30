Суббота, 30 сентября, 2023
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Руководитель рязанского предприятия скрыл от налоговой 4 миллиона рублей

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В отношении гендиректора предприятия грузоперевозок возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Как сообщает региональный следственный комитет, с июля 2022 по апрель 2023 года руководитель предприятия, зная о наличии налоговой задолженности, использовал распорядительные письма о перечислении денежных средств в адрес фирм, которым задолжал.

Так он перечислил более 4 миллионов рублей в качестве уплаты лизинговых платежей, скрыв сумму от налоговой.

Уголовное дело возбуждено после выездной проверки.

В ходе расследования будут приняты меры для возмещения ущерба бюджетной системе РФ.

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