Руководитель рязанского предприятия скрыл от налоговой 4 миллиона рублей

В отношении гендиректора предприятия грузоперевозок возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Как сообщает региональный следственный комитет, с июля 2022 по апрель 2023 года руководитель предприятия, зная о наличии налоговой задолженности, использовал распорядительные письма о перечислении денежных средств в адрес фирм, которым задолжал.

Так он перечислил более 4 миллионов рублей в качестве уплаты лизинговых платежей, скрыв сумму от налоговой.

Уголовное дело возбуждено после выездной проверки.

В ходе расследования будут приняты меры для возмещения ущерба бюджетной системе РФ.