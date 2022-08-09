Руководитель рязанского отделения банка «Открытие» Алексей Суздальницкий: Ожидается существенное восстановление спроса на банковские продукты

Каким было первое полугодие 2022 года для рязанского отделения банка «Открытие»? Итоги его работы подвёл его руководитель Алексей Суздальницкий. В интервью корреспонденту 7info он рассказал о том, как менялся спрос на банковские продукты, как обстояли дела в сфере ипотечного кредитования и что ждёт клиентов банка во втором полугодии.

Расскажите, какие задачи ставило перед собой рязанское отделение банка «Открытие» в первом полугодии 2022 года? Удалось ли осуществить задуманное? С какими итогами вступаете во второе полугодие?

Задачи, которые были поставлены на 2022 год, несмотря на происходящие в мире события, не менялись, мы остались в той же стратегии, что была сформирована. Потребовалось проведение тактических мероприятий для снижения негативных тенденции. Например, перед нами стояла задача удержать вкладчиков, ведь в момент введения санкций произошёл значительный отток в банковской системе вкладов. Благодаря ряду оперативных мероприятий, среди которых — увеличение ставок по вкладам, мы смогли не только удержать вкладчиков, но и нарастить базу депозитов. Что касается стратегических целей, можно перечислить следующие: рост активной клиентской базы, получение финансового результата, наращивание кредитного портфеля и объёмов вкладов.

Как выстраивается работа с предпринимательским сообществом Рязанской области? Какие продукты были актуальны для бизнеса в первом полугодии?

Потребительская активность со стороны предпринимателей в мае-апреле 2022 года снизилась, но в итоге ситуация стабилизируется. Цифры говорят сами за себя:

Что изменилось в сфере ипотечного кредитования? Как изменился кредитный чек на покупку жилья в Рязанской области?

С февраля по май наблюдался спад покупательской активности, снизилось также количество предложений на рынке. Сейчас из-за изменений ключевой ставки мы наблюдаем восстановление спроса на ипотечное кредитование. Позитивное влияние на него оказывают также внедряемые государством программы.

Востребованы ли у клиентов банка «Открытие» дистанционные сервисы?

Более 90% услуг банка «Открытие» можно получить дистанционно. Вот лишь некоторые возможности дистанционных сервисов, которые доступны сейчас клиентам:

Сохраняется ли интерес потребителей к такой услуге как инвестиционное страхование жизни?

Этот продукт становится всё более популярным, на него фиксируется увеличение спроса, и вот почему:

Какие ваши ожидания от развития банкинга в Рязанской области во втором полугодии 2022 года?

Вероятно, произойдёт существенное восстановление спроса на банковские продукты. Что касается продуктов для малого и среднего бизнеса, 2022 год по показателям, возможно, станет лучше предыдущего. Благодаря оперативному снижению ключевой ставки и грамотным действиям ЦБ РФ ситуация с розничными продуктами также будет налаживаться.