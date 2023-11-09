Руководитель «Рязаньгоргаза» объяснил, как правильно перезаключить договор

В рамках прямого эфира 9 ноября генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов объяснил, как правильно перезаключить договор на обслуживание газового оборудования.

Он объяснил, что по ФЗ №71 все жители России обязаны оформить новые договоры до 31 декабря 2023 года. В Рязани это должны сделать 300 тысяч человек. Заявки на переоформление договоров подали около 40 тысяч человек, 20 из них – уже получили договоры обновлённого образца на руки.

Сейчас на сотрудников «Рязаньгоргаза» легла высокая нагрузка в связи с массовым наплывом граждан. Занимаются оформлением договоров 70 специалистов организации.

Владимир Иванов объяснил, что подать заявку на оформление нового договора рязанцы могут сделать несколькими способами. Сделать это можно в офисах «Рязаньгоргаза», в личном кабинете на сайте организации, а также через МФЦ. Кроме того, в ближайшее время для ускорения процесса на сайте компании будет размещена оферта. Скачав и распечатав документ, абонент сможет подписать его и переслать по почте в «Рязаньгоргаз». Главное – нужно успеть сделать это до 31 декабря.

Также Владимир Иванов объяснил, нужно ли платить за переоформление договора и отключат ли газ тем, кто не успеет это сделать.

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