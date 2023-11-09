Четверг, 9 ноября, 2023
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Директор «Рязаньгоргаза» объяснил, нужно ли платить за заключение договора

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Генеральный директор «Рязаньгоргаза» Владимир Иванов заявил: процедура заключения договора на обслуживания газового оборудования проводится бесплатно.

В прямом эфире, который Центр управления регионом провёл 9 ноября, Иванову задали вопрос, надо ли платить за заключение договора по новой форме. Ранее рязанцы писали в сети, что за прохождение процедуры требует 2 тысячи рублей.

Эту информацию Иванов назвал фейком. Он подтвердил, что заключить договор рязанцы могут бесплатно.

Кроме того, в рамках прямого эфира Владимир Иванов объяснил, отключат ли газ 1 января тем рязанцам, кто не успеет перезаключить договор.

До конца 2023 года рязанцы обязаны перезаключить договор с горгазом на обслуживание газового оборудования. Передать необходимые документы можно лично либо через сайт организации. Также появилась возможность перезаключить договор через отделения МФЦ.

Ранее по теме: С 1 января тысячи жителей Рязани могут остаться без газа.

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